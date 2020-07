A ideia de abrir um restaurante sempre foi comum aos irmãos João, Tiago e Vasco Santos, responsáveis por este Táboa., que abriu no período de desconfinamento em plena Baixa do Porto.

No menu, desenvolvido pelo chef Filipe Vaz, brilham produtos e pratos portugueses como o bacalhau assado com batata a murro e grelos (20€), o polvo grelhado (18€), a galinhada (12€) ou a chanfana de cabra velha (13€). Por encomenda, com dois a três dias de antecedência, também se arranja cabrito e leitão assado no forno.

Durante a tarde há queijos, enchidos e alguns petiscos, como a morcela de porco preto gratinada com mostarda antiga ou as moelas estufadas (ambas a 5€), que pode acompanhar com vinho português ou com um dos cocktails da casa. Diariamente, conte também com algumas criações do chef que não estão na carta, e que variam consoante a disponibilidade dos produtos, como esta tosta de broa com tapenade de azeitona e sardinha (3,50€).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Os melhores restaurantes de comida tradicional no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story