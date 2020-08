No Teatro Municipal do Porto, pode ver seis espectáculos de dança por 40€

Depois de seis meses parado, o Teatro Municipal do Porto (TMP) reabre portas no próximo mês e tem uma proposta irrecusável para levar o público de volta às suas salas no Teatro Rivoli e Teatro do Campo Alegre. Recentemente, apresentou a Assinatura 6, que dá entrada para um conjunto de seis espectáculos de dança nacional e internacional por apenas 40€.

O pacote inclui os espectáculos OCD Love, de Sharon Eyal e Gai Behar (Israel), Mal – Embriaguez Divina, de Marlene Monteiro Freitas (Portugal/Cabo Verde), For four walls + RainForest + Sounddance, do CCN - Ballet de Lorraine (França), Canzone per Ornella + Postcards from Vietnam, de Raimund Hoghe (Alemanha), The show must go on, de Jérôme Bel (França), e Dançar em tempo de guerra, da Companhia Nacional de Bailado (Portugal). Até 25 de Setembro, pode adquiri-lo nas duas bilheteiras físicas do TMP ou através da BOL.

A dança assume um papel central na nova temporada, que arranca sob o mote “Retomar Ligação” com vários reagendamentos de espectáculos suspensos pela pandemia, remontagens, festivais e, claro, várias estreias. Entre os destaques estão um ciclo de dez dias dedicado a Marlene Monteiro Freitas, premiada coreógrafa cabo-verdiana sediada em Portugal, que inclui a estreia da sua criação mais recente (29 e 30 de Outubro), sessões de cinema, conferências e workshops; a apresentação de três peças criadas pelo CCN - Ballet de Lorraine para marcar o centenário de Merce Cunningham, “uma das maiores figuras da história da dança moderna” (13 e 14 de Novembro); e a remontagem da “peça de culto” de Jérôme Bel que, 20 anos depois da estreia, ganha nova vida com 20 intérpretes locais (12 e 13 de Fevereiro).

Ainda antes de a dança tomar conta do palco, é o teatro que dá as boas-vindas à cidade no regresso, com A vida vai engolir-vos de Tonán Quito, uma maratona de dez horas que leva a cena quatro das principais peças de Antón Tchékov – A Gaivota, O Tio Vânia, Três Irmãs e O Ginjal. O espectáculo tem duas partes e pode ser visto alternadamente no Rivoli (17 e 19 de Setembro) e no Teatro Nacional São João (18 e 19 de Setembro).

Pode descobrir a programação completa na sessão de lançamento da temporada 2020/2021, que decorre a 8 de Setembro, às 19.00, no Rivoli. Como habitual, a entrada é gratuita, mas estará limitada à lotação de 50% da sala. Quem não conseguir um lugar, pode assistir à apresentação através da rádio ou online.

