Teatro Municipal do Porto retoma actividade em Setembro

Todos os espectáculos que estavam agendados entre Março e Julho no Teatro Municipal do Porto serão integrados na temporada 2020/2021, que arranca em Setembro.

Devido ao impacto provocado pela pandemia de Covid-19, o Teatro Municipal suspendeu a programação entre Março e Julho, mas vai assumir a totalidade dos compromissos com artistas e companhias, integrando todos os 22 eventos que não foram apresentados. A actividade será retomada em Setembro, caso as regras sanitárias impostas na ocasião assim o permitam.

Nestes reagendamentos estão contemplados os projectos que seriam apresentados no âmbito do Festival Dias da Dança e as estreias de vários espectáculos nacionais, como Estro/Watts - Poesia da Idade do Rock, do Teatro Experimental do Porto em colaboração com o músico Paulo Furtado (7 e 8 de Novembro), Noite de Primavera, do Teatro Nova Europa (21 a 24 de Janeiro de 2021), e Lágrimas de Crocodilo, dos Jovens Artistas Associados do TMP, Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo.

Foram atribuídas novas datas às estreias em Portugal de Canzone per Ornella e Postcards from Vietnam (14 e 16 de Janeiro de 2021), do coreógrafo Raimund Hoghe, e de For four walls, RainForest e Sounddance, programa apresentado pelo CCN - Ballet de Lorraine, em comemoração do 100.º aniversário de Merce Cunningham (11 e 12 de Junho de 2021). Anne Teresa de Keersmaeker, coreógrafa e fundadora da companhia belga Rosas, regressará ao Rivoli em 2021, nos dias 12 e 13 de Março, bem como o marionetista francês Renaud Herbin, que apresentará L'écho des creux (Eco oco). A peça do suíço Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei, é a única excepção, transitando para a temporada 2021/2022.

Ready, da Erva Daninha (18 e 19 de Setembro de 2020), Pour le meilleur et pour le pire, de Cirque Aital (30 de Junho de 2021), Boas Memórias, de Patrícia Portela, e Passos em Volta, da companhia João Garcia Miguel, são outros espectáculos com apresentações na próxima temporada.

No que toca à música, Capicua apresenta o álbum Madrepérola no dia 24 de Outubro e a dupla Pedro Tudela e Miguel Carvalhais regressa para um concerto no dia 29 do mesmo mês. A KISMIF Conference, que estava agendada para Julho, foi adiada para o próximo ano, nos dias 6, 7 e 8 de Julho.

Os ciclos mensais, como as Quintas de Leitura, Modos de Ocupar e Cafés Literários, assim como os projectos desenvolvidos em parceria com a Matéria Prima, Lovers and Lollypops, Amplificasom, Companhia Instável, Medeia Filmes, Universidade Lusófona do Porto e Curso de Música Silva Monteiro, continuarão a sua programação regular a partir de Setembro.

Todos os bilhetes adquiridos para os espectáculos que seriam apresentados entre Março e Julho de 2020 são válidos para as novas datas anunciadas. Para mais informações sobre questões de bilheteira, envie um email para: bilheteira.tmp@agoraporto.pt