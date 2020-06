No The RIBS há costelinhas, frango e croquetas de salpicão

A Covid-19 trocou as voltas a muitos chefs e empresários de restauração, mas não impediu Bruno Bastos, também dono do Bota & Bira, umas portas ao lado, de avançar com o The RIBS, o projecto que tinha na cabeça há alguns anos e que se transformou no restaurante que abriu no dia 1 de Junho a dois passos da Ribeira.

Com um conceito mais virado para o churrasco e para comer com as mãos, já tem na carta algumas especialidades: as famosas ribs, marinadas a seco com especiarias, cozinhadas a baixa temperatura e cobertas com um BBQ caseiro (12€), o bife com molho de ervas (16€) e, claro, o obrigatório frango no churrasco (9,50€).

Para começar há croquetas de salpicão (6€), que chegam quentinhas à mesa, asinhas de frango (5€) e uma baguete com manteiga de chouriço (3,50€), perfeita para petiscar. A fechar, vá pela panacota de limão (4€) ou pelo mil folhas de amendoim (4,50€) e acompanhe tudo com a sangria de toranja.

