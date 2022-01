No The Yeatman, o chá da tarde é servido com vista para o Porto

Para tardes de Inverno mais aconchegantes, o The Yeatman serve um "Afternoon Tea" com scones, bolos e pequenas especialidades gastronómicas doces e salgadas.

Para além da vista privilegiada e panorâmica sobre o Porto e o rio Douro, o Dick's Bar & Bistro do hotel The Yeatman tem várias propostas requintadas para comer e beber. Nas tardes de Inverno, o "Afternoon Tea" é servido todos os dias, entre as 15.00 e as 19.00, convidando a momentos de calma com chá e uma selecção de pequenas especialidades gastronómicas doces e salgadas.

No conforto do Dick's Bar & Bistro, pode desfrutar de uma vasta selecção de chás da marca Dilmah Exceptional, que são harmonizados com scones, bolos, miniaturas de pastelaria, sanduíches variadas, natas, manteiga e compotas. Quem preferir uma bebida mais efervescente, pode pedir espumante, para um "Sparkling Afternoon Tea".

© DR Afternoon Tea no The Yeatman

O "Afternoon Tea" está disponível todos os dias, entre as 15.00 e as 19.00, e tem o custo de 28€ por pessoa ou de 32€, caso prefira a versão "Sparkling", com espumante. As reservas para estes finais de tarde especiais podem ser feitas directamente através do site do hotel, por telefone (220 133 100) ou via e-mail (reception@theyeatman.com).

+ Cinco lojas para comprar chá online

+ Três sítios para beber chá no Porto

+ Cinco sítios para comprar chá no Porto