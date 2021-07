Noites da Vila leva música portuguesa até Vila Praia de Âncora

Os concertos de NEEV, Linda Martini, Capitão Fausto e Samuel Úria acontecem entre 8 e 11 de Julho, com entrada livre.

Vila Praia de Âncora vai receber, entre 8 e 11 de Julho, quatro concertos inseridos no Noites da Vila, um evento que celebra os 97 anos desde a elevação do local a vila. O palco vai ser instalado no Dólmen da Barrosa e a entrada é gratuita.

O responsável por dar início à animação é NEEV, que sobe ao palco no dia 8 de Julho, quinta-feira, com os temas do seu álbum Philosotry. Já na sexta-feira, 9 de Julho, é a vez dos Linda Martini, a banda portuguesa composta por André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes.

Para 10 de Julho, sábado, está marcado o concerto dos Capitão Fausto, quinteto formado por Tomás, Salvador, Francisco, Manuel e Domingos. O último dia, 11 de Julho, domingo, vai servir para Samuel Úria apresentar o seu mais recente álbum, Canções do Pós-Guerra.

As portas abrem às 21.30 e os espectáculos começam às 22.00. O evento é organizado em parceria com o município de Caminha e "tem como objectivo não só a celebração desta efeméride, como ser palco para o retorno dos artistas nacionais aos espectáculos num conceito diferenciado junto a um monumento de relevância histórica", explica a organização, em comunicado.

A entrada é gratuita, mas existe um limite de lotação de 200 lugares, por isso é necessário reservar bilhetes, a partir de 2 de Julho, nos postos de turismo de Caminha ou de Vila Praia de Âncora.

