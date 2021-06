Noites de cultura ao ar livre no Museu de História Natural e da Ciência do Porto

Pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência do Porto

As próximas noites vão ser boas para ver as estrelas que já passaram pela Universidade do Porto. De 8 a 12 de Junho, o primeiro U.Porto Fest vai ser feito só com a “prata da casa”, tendo como pano de fundo as celebrações dos 110 anos da Universidade. Vai poder ouvir histórias e poesia, ver encenações colectivas imaginárias, descobrir retalhos de uma vida musical ou rir às gargalhadas numa noite de comédia.

Rui Reininho, Rui Xará, Seiva Trupe, Rui Ramos e Isabel Morujão são os nomes que vão apresentar cada noite. Os espectáculos começam às 21.00 e realizam-se no pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência (MHNC-UP), no Edifício Histórico da Reitoria, com entrada pela Cordoaria. Todos os eventos têm entrada livre, mediante marcação prévia.

© DR Cartaz do U.Porto Fest

No primeiro dia (8 de Junho), o contador de histórias Rui Ramos vai contar histórias que para muitos serão desconhecidas, como o “Crime da Rua das Flores”. A 9 de Junho, a Seiva Trupe propõe a construção colectiva de uma "encenação imaginária", tendo por mote a figura da Minerva. Rui Reininho, o icónico vocalista dos GNR e antigo estudante do curso de Línguas e Literaturas Modernas da Faculdade de Letras (FLUP), apresenta-se numa jam session a 10 de Junho.

A 11 de Junho, Isabel Morujão vai apresentar uma festa de poesia com 110 poemas de actuais e antigos alunos e professores da Universidade do Porto. Vão subir ao palco do U.Porto Fest nomes como Rosa Alice Branco, Mónica Baldaque, Ilda Figueiredo, Amadeu Batista, José Manuel Barbosa, Fernando de Castro Branco, entre outros. Por último, na noite de 12 de Junho, Rui Xará vai trazer um espectáculo de stand-up comedy.

