Noites de literatura no Porto com Ana Deus e Adolfo Luxúria Canibal

Dois dos maiores intérpretes da música e da língua portuguesa vão invadir as noites de literatura no Maus Hábitos. A partir de Outubro, Adolfo Luxúria Canibal junta-se a Ana Deus no Palavra à Mesa.

As terças do Maus Hábitos, que desde Junho são guiadas por Ana Deus (Três Tristes Tigres), trazem agora outra das vozes mais carismáticas da música portuguesa. Adolfo Luxúria Canibal, o poeta, escritor e líder dos bracarenses Mão Morta, vai subir ao palco do espaço portuense nos dias 6 e 20 de Outubro, para duas noites de leitura. Os dias 13 e 27 de Outubro continuam a cargo de Ana Deus. Todas estas noites têm início às 21.00. A entrada é livre, mas com possibilidade de reserva de mesa, mediante a compra de menu snack.

O ciclo de concertos acompanhado de jantar, que todas as quintas-feiras ocupa a sala de espectáculos, vai contar com Peixe, projecto a solo de Pedro Cardoso, guitarrista e fundador dos Ornatos Violeta (1 de Outubro), Monday (8 de Outubro), Acid Acid (15 de Outubro), Farwarmth (22 de Outubro) e Lorr No (29 de Outubro).

As sextas continuam a ser dedicadas à comédia stand-up com Ricardo Couto e uma série de convidados que vão emergindo neste circuito em crescimento: Fernando Laguna (2 de Outubro), Fábio Pascoal (9 de Outubro), Joana Santos (16 de Outubro), Rui Mirama (23 de Outubro) e Jorge Gonçalves (30 de Outubro). Tal como no ciclo Sons à Mesa, a entrada nestas sessões de Comédia à Mesa custa 10€ por lugar, inclui um menu de snacks e pode ser adquirida na loja online do Maus Hábitos.



Os sábados continuam a dar palco a Miguel Bandeirinha e a algumas das vozes mais conhecidas do circuito do fado portuense, para uma série de jantares especiais, com um custo de 22€ por lugar. Tatiana de Carvalho, Cristina Lima e Cristiana de Sousa são as convidadas de Outubro, com actuações agendadas para os dias 3, 17 e 24. No ano que marca o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a noite de 10 de Outubro é-lhe dedicada. Miguel Bandeirinha, Sérgio Martins e Carla Cortez juntam-se para percorrer o repertório imortalizado pela voz da fadista.

Mas há muito mais para ver no Maus Hábitos – não perca as sessões de cinema e as exposições.

