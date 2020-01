Nortada vai lançar uma nova cerveja por mês e está à procura de artistas para ilustrar os rótulos

Ano novo, cervejas novas. É esta a resolução da cervejeira portuense Nortada para 2020, que vai pôr no mercado uma nova edição especial a cada mês. A primeira vai ser lançada no sábado 18. No entanto, para ficar a conhecer o nome e o rótulo desta edição terá mesmo de marcar presença no lançamento que vai contar com um concerto dos Black Cherry.

"Com estes lançamentos queremos mostrar toda a nossa criatividade e desenvolver cervejas que possibilitem desafios sensoriais aos nossos clientes. E, desta forma, continuar a contribuir para o crescimento da cultura cervejeira em Portugal", explicou em comunicado a mestre cervejeira Diana Canas, responsável pela orientação da equipa de produção deste desafio.

As 12 edições especiais vão contar com a ajuda de 12 artistas, um por cada edição, que irão ilustrar os rótulos. André Gomes, natural de Arouca, é o responsável pela ilustração de Janeiro, mas para os restantes meses do ano, a Nortada lançou um call to artists. Se quiser ver o seu trabalho numa garrafa da Nortada, envie um email para geral@fcportuense.pt com alguns dos seus trabalhos. Em relação às cervejas, beba com moderação.

+ Os melhores bares de cerveja no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.