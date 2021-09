North Music Festival adiado para data a anunciar

O festival, que deveria arrancar a 30 de Setembro na Alfândega do Porto, foi adiado devido à ausência de um parecer concreto e final da Direcção-Geral da Saúde, que exigia testes diários a festivaleiros com certificado de vacinação.

A uma semana do arranque, o North Music Festival foi adiado devido "à ausência de um parecer concreto e final da Direcção-Geral da Saúde", anuncia a organização em comunicado. O festival estava agendado para os dias 30 de Setembro, 1 e 2 de Outubro, com nomes como os OneRepublic, The Script, The Waterboys, Ornatos Violeta e GNR. As novas datas ainda não foram anunciadas.

"A organização do festival vê-se completamente impossibilitada de dar início ao calendário de montagens, que começariam precisamente durante o dia de hoje, 22 de Setembro, plano hipotecado pelo facto de existirem, ainda, licenciamentos pendentes do parecer final da DGS", lê-se no comunicado. A organização acrescenta que contou, desde o primeiro dia, com consultoria de uma entidade privada de saúde e com uma unidade de medicina populacional e de saúde pública para a criação de um plano de contingência, mantendo contacto permanente com a DGS – mas "as respostas acabaram por não chegar atempadamente".

Em causa estará a exigência pela DGS que "todo o público realizasse teste à Covid-19, mesmo todos aqueles que têm já Certificado Digital Covid". "Assim, um detentor de passe de três dias, mesmo com Certificado Digital válido, seria obrigado a efectuar teste nos três dias de festival, ou seja, um teste por dia", acrescenta a organização do festival. Tendo em conta estas condicionantes, é "inviável avançar com a realização do festival nos moldes exigidos pela DGS", não sendo "razoável exigir ao público que já possui Certificado Digital que, além do valor pago pelo bilhete, tenha que se submeter e assegurar o pagamento de um teste à entrada do recinto".

O anúncio das novas datas da quarta edição do North Music Festival ficará "suspenso e dependente das orientações e deliberações da DGS e do Governo relativamente às novas regras a seguir na realização de grandes eventos culturais". Para os detentores de bilhetes, serão anunciadas, em breve, todas as informações referentes ao reembolso e trocas de bilhetes nos canais de comunicação oficiais do North Music Festival.

