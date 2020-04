North Music Festival é adiado para 2021, mas mantém o cartaz

O North Music Festival, que ia abrir a época de festivais de música do Porto, foi cancelado. No próximo ano, o festival regressa com três dias, entre 20 e 22 de Maio. Os nomes que foram anunciados para a edição deste ano – Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb – mantêm-se para 2021.

Face ao desenvolvimento do surto de Covid-19 em Portugal e à incerteza quanto ao seu controlo e duração, a organização decidiu adiar o festival para 2021. "O compromisso com a saúde e segurança do nosso público, bandas, parceiros e colaboradores é e será sempre o mais importante", explica a direcção em comunicado. "Temos habituado o nosso público a entrar na época de festivais de verão connosco. Impossibilitados de o fazermos este ano, o adiamento vai permitir que o regresso do North Music Festival se faça com uma edição inédita de três dias", acrescentam.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas. Após a suspensão de vendas, os bilhetes estarão novamente disponíveis para compra.

