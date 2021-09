Nos próximos tempos há um menu especial para provar no Sagardi

É já em Outubro que o Sagardi vai ser palco das Esentzia Sagardi, jornadas em que a carne e o fogo são protagonistas. Para celebrar a ocasião, foi criado um menu – pensado pelo chef da casa, Mikel López de Viñaspre, e por Gregorio Tolosa, chef do restaurante Bidea2, em Pamplona – com seis momentos, disponível entre 4 e 31 de Outubro.

"O respeito pelo produto, pelo fogo e pela qualidade da matéria-prima, que tanto Mikel como Gregorio sentem pelas brasas, permitirá desfrutar de um encontro muito especial em que a carne da Discarlux, fornecedor oficial do Grupo Sagardi, será a estrela", lê-se em comunicado.

Pode contar com um menu focado principalmente na carne de vaca seleccionada, "oriunda de casas particulares e de pequenas explorações de gado no noroeste da península, maturada cuidadosamente durante 30 dias numa câmara Dry Ager". Para a cozinhar, vai ser utilizada uma parrilla – utensílio com origem nas tradições bascas –, que será acesa com carvão de quebracho argentino.

A refeição (75€ por pessoa) começa com uma sanduíche mista de língua, seguida de um carpaccio de maturada com gamba de Palamós e a sua essência, tártaro e coração de atum de almadraba de Barbate.

Depois pode contar com moleja com cogumelos e fogo e um txuleton com pimentos piquillo da época. Para terminar, chega à mesa a sobremesa, onde se juntam o abacaxi, a baunilha e o fogo, preparados segundo a receita de Pierre Hermé.

