Se é fã de blues, este evento é para si: a partir de domingo 29, e até 11 de Outubro, Braga recebe a terceira edição do Nova Arcada Braga Blues, com concertos de artistas nacionais e internacionais espalhados por diversos espaços da cidade, como o Centro Comercial Nova Arcada, o Station Blues e o Café Viana, entre outros.

Entre a programação, destacam-se os da artista americana Diunna Greenleaf, no dia 5 no Fórum Altice pelas 21.30, dos Portuguese Blues Reunion, um projecto de Mário Laginha, Frankie Chavez e Budda Guedes, criado em exclusivo para o festival, no dia 6 no mesmo sítio e à mesma hora, e de Paul Lamb & The King Snakes, no Theatro Circo no dia 11 de Outubro às 21.30h.

Na programação estão também incluídos workshops, como o de Bateria Blues no Salão Mozart, no dia 2 de Outubro às 19.00. Pode consultar a agenda completa e outras informações sobre os espectáculos aqui.

