Nova ciclovia junto ao rio vai nascer em Santa Maria da Feira

A Ciclovia da Feira – Percurso Urbano do Cáster vai unificar a zona leste da cidade, tendo o núcleo histórico como centralidade e seguindo o curso do rio Cáster.

A pensar no incentivo ao uso de mobilidade em modos suaves e de valorização do espaço público, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira anunciou que vai construir a Ciclovia da Feira – Percurso Urbano do Cáster, num total de 2665 metros, seguindo o curso do rio Cáster. O objectivo é continuar a criar percursos cicláveis em pontos estratégicos do concelho para, num futuro próximo, completar uma rede intra e intermunicipal.

A abertura do concurso público para a construção da ciclovia já foi aprovada, com um valor base de cerca de 765 000 euros e um prazo de execução de um ano. Nesta primeira fase, está prevista a execução do traçado estruturante: Troço 1 entre a Rua das Fogaceiras e a Avenida Dr. Belchior Cardoso da Costa, Troço 2 entre o Largo de Camões e a Rua da Escola, e o Troço 4 entre a Rua da Escola e a Alameda Fernando Pessoa. Posteriormente, surgirá o traçado complementar (Troço 3), entre a EB 2, 3 Fernando Pessoa e a EB1 da Macieira.

© Câmara Municipal de Santa Maria da Feira Projecto para a ciclovia

Esta ciclovia vai unificar a zona leste da cidade, tendo o núcleo histórico como principal centralidade, com a zona oeste, de expansão urbana recente, tirando partido do rio Cáster. Vai ligar o centro histórico, o núcleo de escolas, equipamentos desportivos (Piscina Municipal e Pavilhão da Lavandeira), o equipamento social Lar da Santa Casa da Misericórdia, a estação ferroviária, o futuro centro coordenador de transportes e beneficiará também da proximidade a bolsas de estacionamento e ao principal acesso da cidade (N223).

