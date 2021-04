Nova padaria do Euskalduna abre em formato pop-up

A padaria Ogi by Euskalduna arranca esta sexta-feira no restaurante da Rua das Flores, com pão de massa-mãe feito com cereais portugueses moídos em mó de pedra.

Enquanto se aguarda a abertura da Peixaria by Euskalduna, prevista para Maio, o chef Vasco Coelho Santos avança já com a nova padaria artesanal Ogi by Euskalduna, em parceria com Gil Fortuna. A casa da nova padaria ainda está a ser construída na Rua de Santo Ildefonso, mas os seus pães já podem ser provados, a partir desta sexta-feira, no restaurante Semea, na Rua das Flores.

No novo projecto Ogi – que significa pão em basco –, Gil Fortuna vai trabalhar com massa-mãe, dando destaque aos cereais portugueses moídos em mó de pedra. Neste momento, por exemplo, é dada preferência a um trigo alentejano. Os produtos vão variar semanalmente, com propostas diversas como pães de trigo, centeio, brioche, folar, baguetes, buns, entre muitos outros.

© Undercover.pt Pão da Ogi by Euskalduna

Para já, a padaria vai funcionar através de cabazes semanais com subscrição mensal. De quarta a domingo, haverá cabazes com três produtos (17€), disponíveis para take-away ou entrega ao domicílio. Enquanto durar a subscrição, será sempre garantido o cabaz no dia da semana que estiver definido. O número de cabazes por dia é limitado, por isso, as encomendas devem ser feitas com antecedência através do email geral@ogibyeuskalduna.pt.

© Undercover.pt Gil Fortuna e Vasco Coelho Santos

Com uma licenciatura em escultura na Faculdade de Belas Artes na Universidade do Porto, o percurso de Gil Fortuna no mundo do pão de massa-mãe começou com um projecto de pão biológico na Invicta e depois no restaurante Areias do Seixo, com o chef Leonardo Pereira. Mais tarde, rumou à École Internationale de Boulangerie, em Provença, onde esteve cinco anos como formador, dando também formações em vários pontos do mundo. Agora, regressa ao Porto para abraçar este novo projecto.

