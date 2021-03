Nova ponte sobre o rio Douro vai custar 50 milhões

A nova ponte será para uso do Metro, mas poderá ser atravessada a pé e de bicicleta, ligando o Campo Alegre, no Porto, ao Arrábida Shopping, em Gaia.

O concurso público internacional de ideias para construir uma nova ponte sobre o rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, será lançado esta terça-feira. A nova ponte será erguida a 500 metros a poente da Ponte da Arrábida, ligando o Campo Alegre ao Arrábida Shopping, e servirá uma nova linha de metro entre a Casa da Música e Santo Ovídio.

Esta será a primeira grande obra do Plano de Recuperação e Resiliência, conhecido como "Bazuca". João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Acção Climática, revelou à TSF que este será um "desafio técnico extraordinário" e que o custo da obra terá uma estimativa de cerca de 50 milhões de euros. A nova ponte será para uso do Metro, mas com passeios "generosos" para atravessar o rio a pé e de bicicleta. O ministro espera que, tal como as outras pontes do Douro, esta também seja um "ícone da cidade".

As propostas de projectos têm quatro meses para ser apresentadas. O júri do concurso de ideias será composto por 11 elementos, incluindo, entre outros, os arquitectos Eduardo Souto de Moura, Alexandre Alves Costa, Inês Lobo e o professor Rui Calçada. Na escolha do projecto vencedor, a qualidade estética e a integração na paisagem vão ser factores decisivos.

O Governo vai ainda consignar esta terça-feira as empreitadas de expansão da Linha Amarela do Metro do Porto e de início da construção da nova Linha Rosa, cujo investimento global ronda os 407 milhões de euros.

