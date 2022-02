Nova sede da Liga Portugal começa a ser construída este mês no Porto

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai ter uma nova sede no Porto, num edifício que se chamará Arena Liga Portugal. A cerimónia de lançamento da primeira pedra da futura sede está marcada para 22 de Fevereiro, anunciou o organismo representativo dos clubes da I Liga e II Liga. O projecto corresponde a um investimento de 18 milhões de euros, assumidos pela instituição.

O edifício de sete andares, desenhado pelo gabinete portuense OODA, contemplará uma sala multiúsos, um auditório com capacidade para 300 pessoas, espaços para formação, um restaurante/bar e uma área comercial, abertas ao público, além de um museu do futebol profissional e de uma zona para actividades ligadas à performance e desempenho de jovens jogadores.

© OODA Projecto da futura sede da Liga Portugal no Porto

“O edifício, disponível para servir a região e a cidade do Porto, assume-se como baluarte para o futuro, em perfeita harmonia com a envolvência paisagística da cidade e com a comunidade local”, lê-se em comunicado. Segundo a LPFP, a futura sede constituir-se-á como uma “obra emblemática, que transpirará futebol”, bem como um “edifício auto-sustentável, ao serviço do futebol profissional e seus parceiros, que reforçará a dinâmica socioeconómica da cidade do Porto e do país”.

“A Arena Liga Portugal será ponto de encontro e desenvolvimento de negócios, tanto a nível nacional como internacional, espaço equipado com a mais avançada tecnologia para aprendizagem e coworking, com destaque para incubadora de empresas, através da criação de nove salas para receber start-ups ligadas ao futebol”, indica a nota.

O arranque da construção tem início marcado para as 14.30, na Rua Padre Diamantino Gomes, na freguesia de Ramalde, e a conclusão e inauguração da obra estão previstas para 2023. A cerimónia de lançamento contará com a presença do presidente da LPFP, Pedro Proença, e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, bem como de “personalidades da esfera política e desportiva nacional”.

