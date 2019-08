Nove quintas da Rota dos Vinhos Verdes vão ter um Dia de Portas Abertas

Se gosta de vinho verde e ainda não tem programa marcado para sábado 7 de Setembro, leia com atenção o texto que se segue. Nove produtores da Rota dos Vinhos Verdes aderiram ao Dia de Portas Abertas, o que significa que vão permitir visitas guiadas, fazer provas de vinhos e dar a conhecer o processo de vindima, entre outras coisas.

Mas cada produtor tem o seu próprio programa: na Quinta das Arcas, em Valongo, haverá duas caminhadas gratuitas pelas vinhas que aliam o exercício físico à história da quinta. A primeira chama-se Influência do Xisto no nosso terroir e está marcada para as 10.00 e a segunda, intitulada Boas práticas ambientais e influência nas nossas vinhas, acontece às 15.00.

Já na Quinta da Aveleda, em Penafiel, o programa passa por conhecer os jardins históricos da propriedade, assistir a uma prova comentada de três vinhos, arregaçar as mangas para fazer pão com chouriço na cozinha tradicional e ainda por provar as uvas da região. Neste caso, os preços variam entre os 6€ e os 10€ e as actividades começam às 10.00 ou às 11.30.

Da iniciativa fazem ainda parte o Palácio da Brejoeira em Monção, a Quinta da Lixa e a Quinta de Maderne, ambas em Felgueiras, a Casa da Tojeira, em Cabeceiras de Basto, a Quinta de Santa Cristina, em Celorico de Basto, a Quinta de Soalheiro, em Melgaço, e a Quinta do Tamariz, em Barcelos. Se ficou na dúvida sobre qual produtor visitar, consulte o programa completo.

