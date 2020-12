Novo hotel Hilton Porto Gaia abre no Verão de 2021

O novo hotel ficará situado entre as históricas caves de vinho do Porto, em Gaia. Vai ter 194 quartos, restaurante, spa e um bar com vista panorâmica para o rio Douro.

A cadeia hoteleira Hilton vai duplicar o portefólio em Portugal com a abertura de três novos hotéis. O Hilton Porto Gaia, Legacy Hotel Cascais Curio Collection e DoubleTree by Hilton Lagoa Açores resultam de um investimento combinado de cerca de 60 milhões de euros.

O Hilton Porto Gaia nasce de um acordo de franchising com a Sabersal – Promoção Turística e Imobiliária, S.A. e será a segunda propriedade com a chancela Hilton Hotels & Resorts em Portugal (a primeira foi a Hilton Vilamoura). Localizada no número 87 da Rua de Serpa Pinto, em Vila Nova de Gaia, esta unidade de 194 quartos ficará situada entre as históricas caves de vinho do Porto.

As comodidades incluem um restaurante, um espaço de eventos com um auditório de 356 lugares, um lobby bar e um bar com vista panorâmica para o centro histórico do Porto e o rio Douro. Contará também com um spa de 912 metros quadrados, oferecendo uma piscina interior com jactos de água dinâmicos, sauna, banho turco, quatro salas de tratamento e um ginásio, entre outras características. O novo hotel deverá abrir no Verão de 2021.

O Legacy Hotel Cascais Curio Collection by Hilton vai situar-se no coração histórico de Cascais e deverá abrir no Verão de 2023. O grupo Hilton vai também fazer a sua estreia no arquipélago dos Açores com o DoubleTree by Hilton Lagoa Açores, cuja inauguração está prevista para o início de 2022. O investimento nestes três novos hotéis será da parte dos proprietários, que terão acordos de franchising ou de gestão com a Hilton.

