Sé Catedral Hotel Porto é a nova unidade de luxo da Hilton

O Sé Catedral Hotel Porto vai ser o primeiro hotel em Portugal da chancela Tapestry Collection by Hilton, a inaugurar no início do Verão de 2021.

© Tapestry Collection by Hilton

A cadeia hoteleira Hilton vai reforçar a presença em Portugal, com a abertura de um hotel sob a marca Tapestry Collection. O Sé Catedral Hotel Porto vai ter 77 quartos, um bar e um restaurante. A abertura está prevista para o início do Verão de 2021, no número 38 da Rua Chã.

A Tapestry Collection é a nova chancela de luxo da Hilton. Estes hotéis oferecem "um estilo único e uma personalidade vibrante", convidando os hóspedes a explorar as cidades que os acolhem. A marca já está presente nos EUA e tem outras unidades planeadas para o México, Peru, Taiwan e, na Europa, em Madrid e Paris.

© Tapestry Collection by Hilton

"O Sé Catedral Hotel Porto será uma estreia impressionante para a Tapestry Collection by Hilton em Portugal", disse Patrick Fitzgibbon, do grupo Hilton, em nota de imprensa. "A Tapestry Collection está a ganhar força na Europa e com novos hotéis projectados em destinos como Paris e Madrid, poderemos ver uma margem de crescimento significativa em todo o continente."

O Sé Catedral Hotel Porto é propriedade da Referência Arrojada SA, uma subsidiária do Mercan Group of Companies, e vai operar ao abrigo de um acordo de franchising com o grupo Hilton.

