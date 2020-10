O Porto é uma das dez cidades mais amigáveis da Europa

O Porto surge em quarto lugar da lista das cidades mais amigáveis da Europa ("The friendliest cities in Europe"), eleita pelos leitores da Condé Nast Traveller.

Os leitores da publicação britânica Condé Nast Traveller elegeram as dez cidades mais amigáveis da Europa ("The friendliest cities in Europe") e o Porto surge este ano num honrado quarto lugar. Mas há outra cidade portuguesa na lista – Lisboa, em quinto lugar.

A votação teve em conta a amabilidade dos habitantes de cada cidade e os lugares com "as pessoas mais sorridentes e acolhedoras", refere a revista. "Embora as melhores cidades da Europa sejam frequentemente eleitas pela sua história antiga, por uma arquitectura intrincada, uma cena artística incomparável ou restaurantes incríveis, às vezes o que torna um lugar excelente são as pessoas", acrescenta a publicação.

Para os leitores da Condé Nast Traveller, a cidade mais afável do continente europeu é Galway, na Irlanda. Em segundo lugar ficou Dublin, também na Irlanda, e em terceiro Valletta, em Malta. Segue-se o Porto (4.º), Lisboa (5.º), Bolonha, em Itália (6.º), Edimburgo, na Escócia (7.º), Reiquejavique, na Islândia (8.º), Atenas, na Grécia (9.º), e Helsínquia, na Finlândia (10.º lugar).

