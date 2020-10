A francesinha do Café Santiago, uma das mais adoradas da cidade, foi eleita nos TasteAtlas Awards 2020 - The Best Traditional Food in the World como um dos 100 melhores pratos do mundo.

A eleição foi feita pelos 63.402 votantes do portal gastronómico, que colocaram a francesinha em 50.º lugar na lista. Antes, em 14.º, veio o arroz de marisco da Uma, em Lisboa.

A gastronomia portuguesa aparece em quarto lugar, na lista das 20 melhores do mundo, depois da italiana, grega e espanhola.

Já no top 3 dos melhores pratos estão a pizza Margherita, o adana kebap, da Turquia, e o ramen.

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal