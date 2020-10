TasteAtlas: há um arroz de marisco alfacinha entre os 100 melhores pratos do Mundo

É o da Marisqueira Uma, na Rua dos Sapateiros, e foi considerada a 14.ª melhor iguaria do planeta pelos 63.402 utilizadores do portal gastronómico.

A marisqueira Uma, na Rua dos Sapateiros, em Lisboa, tem um dos 100 melhores pratos do mundo, de acordo com o TasteAtlas, um portal que é uma espécie de atlas gastronómico em que diferentes utilizadores partilham as suas experiências por todo o mundo.

O arroz de marisco da Uma (13,50€) foi considerado a 14.ª melhor iguaria do planeta pelos 63.402 utilizadores que, no último ano, deixaram avaliações no site que conta com um catálogo de mais de 10 mil pratos e bebidas. Este foi o primeiro prato do receituário nacional a integrar a lista.

Entre as melhores gastronomias do mundo, a portuguesa aparece na quarta posição entre outros 20 receituários. Em primeiro lugar surge a gastronomia italiana, seguindo-se a grega e a espanhola.

Para o próximo mês, a marisqueira irá abrir um novo restaurante em Sevilha, Espanha.

Rua dos Sapateiros, 177 (Baixa-Chiado). 91 352 3856. Seg-Dom 12.00-22.00.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ As melhores marisqueiras da cidade