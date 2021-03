Novo hotel junto à Ponte Luiz I será desenhado por Souto de Moura

A Sociedade de Investimentos Imobiliários ZOF, com sede no Porto, vai construir um hotel de charme cujo desenho arquitectónico terá a assinatura de Eduardo Souto de Moura. O projecto ficará localizado junto à Ponte Luiz I, em Vila Nova de Gaia, e vai ter 14 quartos, esplanada, miradouro e bar.

Trata-se de um terreno com 315 metros quadrados onde, no princípio do século XX, o casario existente no local foi demolido, durante a construção do tabuleiro inferior da Ponte Luiz I. Construída a ponte, foi deixada à vista uma empena, parede sem abertura de janelas que servia de meação entre dois edifícios, tendo um sido demolido e o segundo mantido a aguardar a construção de um novo, o que acontecerá agora.

O projecto incluirá a recuperação do edifício pré-existente e a sua ampliação através de um jardim de socalcos. Nesse edifício funcionou durante mais de um século uma tipografia – as maquinarias industriais encontradas no local servirão de inspiração e ponto de partida para a decoração do hotel.

Contactada pela Agência Lusa, a ZOF, promotora do projecto e proprietária do terreno, especificou que o projecto de arquitectura foi aprovado em Janeiro na Câmara de Vila Nova de Gaia. A expectativa é de que o concurso para a empreitada possa avançar no segundo semestre deste ano, estimando que a obra no terreno comece no último trimestre.

