Novo parque vai ligar o centro de Gondomar ao rio Douro

O Parque Urbano da Ribeira da Archeira vai fazer parte de uma rede concelhia de nove equipamentos verdes que estão projectados para o município de Gondomar. O arranque da obra acontece na próxima segunda-feira, dia 15 de Março. Representa um investimento de dois milhões de euros e tem um prazo estimado para conclusão de 12 meses.

O futuro parque urbano vai unir o centro de Gondomar (junto das piscinas municipais de São Cosme) ao rio Douro, num percurso com 2,9 quilómetros ao longo da ribeira da Archeira. Vai alternar "zonas de bosque denso com pequenos desníveis e zonas mais planas, onde a ribeira serpenteia entre campos agrícolas", contando com "uma via pedonal e ciclovia entre a natureza", anuncia a Câmara de Gondomar em comunicado.

A aposta nestes equipamentos iniciou-se em 2019, com o Parque Urbano de Rio Tinto, ao qual se juntará em 2021 o Parque Urbano de Fânzeres-São Cosme. Este ano arranca também a construção do Parque Urbano de Gondomar. A rede inclui ainda os parques urbanos de Ramalde (São Cosme), São Pedro da Cova, Medas, nascente do rio Torto (Baguim do Monte) e Monte Crasto.

+ Vai nascer um novo parque urbano em São Pedro da Cova

+ Há um novo passadiço que liga Gondomar ao Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana