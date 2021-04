Novo programa de Bruno Nogueira estreia a 11 de Abril

Depois de vários teasers a anunciar a chegada do novo programa de Bruno Nogueira, este domingo, 4, foi finalmente divulgada a data de estreia: 11 de Abril. Princípio, Meio e Fim marca o regresso do actor e humorista à SIC, cujo último projecto na estação tinha sido Som de Cristal.

A nova aposta da estação de Carnaxide estava prevista chegar por esta altura, sendo emitida ao fim-de-semana, e depois de já terem sido divulgados alguns vídeos sobre o que poderia ser o programa. Segundo as informações avançadas pela SIC no final do ano passado, o novo projecto terá seis episódios de 45 minutos e viverá à volta de uma mesa de jantar, em que Nogueira conversa com outros quatro convidados. Os participantes serão sempre os mesmos, mas as histórias e personagens interpretadas serão diferentes.

Na narração do vídeo publicado este domingo ouve-se Bruno a levantar o véu sobre aquilo que o espectador poderá esperar do programa. "Todas as semanas, cinco amigos reúnem-se para jantar. O que os amigos não sabem é que são figuras de ficção. O que eles dizem ou fazem não é decidido por eles", ouve-se. Nesse mesmo vídeo estão sentados à mesa Bruno Nogueira, Nuno Lopes, Jessica Athayde, Rita Cabaço e Albano Jerónimo.

Na escrita do guião de Princípio, Meio e Fim, juntam-se a Bruno Nogueira outras figuras já envolvidas nos directos de Como é que o Bicho Mexe?, como Filipe Melo, Nuno Markl e Salvador Martinha.

