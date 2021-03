‘Princípio, meio e fim’ é o novo programa de Bruno Nogueira na SIC

Humorista revelou o nome do novo programa num vídeo publicado no Instagram. Ainda não há data de estreia confirmada.

Bruno Nogueira está prestes a regressar à SIC com um novo programa que se chamará Princípio, meio e fim. O humorista partilhou na noite desta segunda-feira um teaser no Instagram em que revela o nome do novo projecto.

A nova aposta da estação de Carnaxide deverá chegar ao pequeno ecrã entre Março e Abril, sendo emitida ao fim-de-semana. Apesar das informações reveladas pela SIC desde que foi feito o anúncio da contratação do criador do projecto Como é que o bicho mexe? em Julho passado, ainda não foi confirmada a data de estreia do programa que deverá cruzar realidade com ficção.

Envolvidos na escrita do guião estarão presenças habituais nos directos do seu Instagram, como Filipe Melo, Nuno Markl ou Salvador Martinha. No vídeo divulgado, vê-se uma fotocopiadora a imprimir várias folhas de papel em que se pode ler “um programa de Bruno Nogueira” e “Brevemente na SIC”.

Segundo as informações avançadas pela SIC no final do ano, o novo projecto do humorista terá seis episódios de 45 minutos e viverá à volta de uma mesa de jantar, em que Nogueira conversa com outros quatro convidados. Os participantes serão sempre os mesmos, mas as histórias e personagens interpretadas serão diferentes.

