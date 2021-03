Novos passadiços ligam Monção ao rio Minho

Os passadiços seguem as imponentes muralhas de Monção, fazendo a ligação entre o centro histórico e a zona ribeirinha, no Parque das Caldas.

Na sequência das obras de requalificação do Parque das Caldas e da área envolvente, foram criadas estruturas de lazer como um passadiço de madeira junto ao rio Minho e ecovia até ao posto aquícola, em Troviscoso.

De forma a facilitar uma ligação pedonal entre a zona ribeirinha e o centro histórico da vila, o município de Monção construiu os passadiços "Galiza mail'o Minho", uma referência a um poema de João Verde ("Vendo-os assim tão pertinho / a Galiza mail’ o Minho / são como dois namorados / que o rio traz separados").

Ao longo do percurso, estão disponíveis lugares de descanso e de contemplação, para apreciar a envolvente paisagística, fluvial e monumental, simbolizada pelo rio Minho e pelas imponentes muralhas de Monção, monumento nacional desde 1910. A intervenção englobou ainda a reconstrução dos muros de suporte dos antigos socalcos de cultivo e a iluminação pública da muralha.

O acesso é feito por uma abertura no pano da muralha junto às escadas do Arado, na Avenida General Humberto Delgado. Com estes novos passadiços, o município procurou proporcionar "uma panorâmica inspiradora e relaxante", reforçando "a ligação dos monçanenses ao rio Minho" e fortalecendo "a componente turística do Parque das Caldas", conforme explica a nota de imprensa.

