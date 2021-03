Passadiços de Gondomar reabriram para passeios

Já pode voltar a passear no passadiço do rio Tinto e no passadiço de Gramido, que liga Gondomar ao Palácio do Freixo, no Porto, pela marginal do rio Douro.

Com a entrada em vigor do plano de desconfinamento, a Câmara de Gondomar anunciou a reabertura do passadiço de Gramido (mais conhecido como “Polis”) e do passadiço do rio Tinto, com uma extensão de quase 3 km e 7 km, respectivamente.

O passadiço “Polis” liga Gramido, em Gondomar, ao Palácio do Freixo, no Porto. O percurso permite vislumbrar toda a marginal do rio Douro e conta com vários parques de estacionamento, uma ciclovia e zonas de descanso. Já o passadiço do rio Tinto acompanha o rio na sua plenitude e procura promover a protecção, preservação e valorização do património ambiental, numa infraestrutura que contou com a utilização de plásticos mistos 100% reciclados.

Esta reabertura é acompanhada pela colocação de sinalética nas entradas dos passadiços, com vista a promover uma utilização responsável destes equipamentos verdes e o cumprimento das normas de segurança: usar máscara, manter a distância física e não participar em ajuntamentos.

