Nuno Artur Silva volta à cena com nova versão do seu solo de comédia

Nuno Artur Silva estreou o seu solo de comédia, Onde é que eu ia?, no início deste ano. Depois de uma temporada com 20 espectáculos esgotados, o fundador das Produções Fictícias, antigo secretário de Estado e ex-administrador da RTP, volta à cena com uma versão revista e actualizada do espectáculo, que chega ao Porto a 1 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira.

Assumidamente observador, Nuno Artur Silva foi registando a lápis, num pequeno bloco de notas, as suas vivências nos mais diversos papéis que tem assumido nos últimos anos. “Este espectáculo é o mais pessoal pois brinco com a minha vida. Faço uma reflexão sobre o que estamos aqui a fazer: não só na administração da coisa pública propriamente dita, mas na administração da coisa privada, que é cada um de nós”, diz Nuno Artur Silva, citado em comunicado da promotora UAU.

A acompanhá-lo, estará uma “particular banda sonora” e António Jorge Gonçalves, que vai traduzir para desenho o que Nuno Artur Silva contar em palco. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e o preço varia entre os 15€ e os 22€. Antes, a 28 de Outubro, Onde é que eu ia? passa pelo Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

Teatro Sá da Bandeira (Porto): 1 Dez, Sex 21.00. 15€-22€

