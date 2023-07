Este Verão, a Time Out Lisboa só quer saber da Costa Alentejana

Há uma jornalista na Time Out Lisboa especialista em dilemas. Todos os dias, nos momentos mais improváveis, atira “preferes…?” e “se fosses…?” impossíveis, deixando a equipa confusa, desorientada e, quase sempre, lavada em lágrimas de tanto rir (também já deram discussão, mas nesses casos ninguém chorou. Ou será que chorou?). As provocações são boas, mas o melhor são as respostas, quase todas irreveláveis num editorial tão digno quanto este.

Recentemente, entre um texto e um cigarro, lançou a pergunta: “Se fosses uma praia, qual serias?” Ao longo dos anos, as páginas desta revista já se dedicaram a tudo quanto é praia nos 943 quilómetros de costa deste país – e até aos areais dos Açores e da Madeira já fomos a banhos. Mas, naquela tarde, percebemos que as nossas preferidas são as praias da Costa Alentejana, para onde decidimos voltar nesta edição de Verão. Recordámos a beleza daquela costa selvagem, onde ainda há segredos e lugares quase inacessíveis, mas onde também está tudo a acontecer. E voltámos a ser felizes.

Ricardo Lopes Praia dos Aivados, na Costa Alentejana

Na revista, nas bancas esta quinta-feira, damos ainda um salto ao Douro, para quem prefere férias de campo a praia. E temos muito para ler sobre Lisboa, a cidade que nos fica no coração mesmo quando vamos para fora: dos novos Mirari e Flux•us Stage aos coleccionadores cheios de pinta que andam a partilhar as suas obras de arte com o mundo.

Francisco Romão Pereira / Time Out Quem são os novos coleccionadores?

Destaque para as mulheres: as que trabalham na noite, as que andam a construir parques infantis espectaculares por todo o mundo e as que passaram para o outro lado da câmara através da série de telefilmes Contado por Mulheres. Juntámos Daniela Ruah, Maria João Luís, Anabela Moreira, Ana Cunha, Cristina Carvalhal, Pandora da Cunha Telles, Fabiana Tavares e Sofia Teixeira num quarto do Ritz, ligámos a Rita Barbosa, Diana Antunes e Laura Seixas por vídeo-chamada, e tivemos uma conversa intervalada por brindes absolutamente deliciosa.



Francisco Romão Pereira / Time Out As mulheres de Contado por Mulheres

Apresentamos ainda uma história de amor nascida em tempo de Jornada Mundial da Juventude, explicamos porque é que os festivais de Verão já não são o que eram e sentamo-nos à mesa de alguns restaurantes focados em chamar turistas, para comer o que eles andam a comer – e pagar o que eles andam a pagar. Não caímos nestas armadilhas sozinhos: levámos connosco os chefs Vítor Adão (Plano e Planto) e Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico), e o nosso crítico gastronómico Alfredo Lacerda – que nesta mesma edição, dá cinco estrelas ao italiano Pausa & Crescente.

Agora, deixamos a bola do seu lado: se fosse uma destas praias, qual seria?

+ Leia a nova edição da Time Out Portugal – digital e gratuita