Está a pensar ir a São Miguel? Apanhe boleia do novo guia da Time Out

A Time Out São Miguel já está nas bancas, com o melhor da ilha verde dos Açores para os 365 dias do ano.

Tarefa ingrata, esta de passar para o papel o que se passa em São Miguel. Tarefa inglória, porque há palavras bonitas, há sim senhor, mas não soam tão bonitas quanto a ilha paradisíaca do grupo oriental dos Açores, e insistem em ficar aquém na hora de descrever o que se passa além.

O guia que acaba de chegar às bancas faz-se socorrer das imagens de Rui Soares, que conhece a ilha desde o dia em que nasceu – são muitas, grandes, belíssimas, as aliadas perfeitas para os textos de Mauro Gonçalves. O jornalista da Time Out embarcou para os Açores e virou São Miguel do avesso, para descobrir os melhores passeios, mergulhos, restaurantes, hotéis, bares e lojas. O que trouxe na mala foi mais: memórias inenarráveis e difíceis de replicar através de uma objectiva.

São Miguel está melhor do que nunca, como é bom de ver. É o destino perfeito para qualquer altura do ano, com as quatro estações a mostrar o melhor de si a cada dia, e para qualquer pessoa. Descanso ou adrenalina, romance ou animação, natureza ou praia – tem potencial para tudo e novos projectos a nascer a todo o momento.

Quem sabe, para o ano, seja mais fácil encontrar as palavras certas para este editorial. Porque havemos de voltar aos Açores. Volte connosco.

