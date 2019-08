O Bairro dos Pescadores de Matosinhos está a ser reabilitado por estudantes de todo o mundo

Quarenta estudantes e 20 arquitectos de diferentes nacionalidades trocaram as férias de Verão pelo projecto Summer School Practice & Theory of Sustainable and Social Architecture, que vai dar uma nova vida a uma habitação social do Bairro dos Pescadores de Matosinhos.

A intervenção resulta de uma parceria entre a MatosinhosHabit e a Critical Concrete - Associação de Experimentação Cultural, e vai permitir aos estudantes "trabalhar a história do espaço e do bairro" e, com a ajuda dos mentores, "desenhar os espaços em conjunto", adaptando a casa às novas necessidades e obedecendo a critérios de sustentabilidade, explicou o presidente da associação Critical Concrete, Samuel Kalinka. A MatosinhosHabit contribuiu com 20 mil euros para os materiais necessários à intervenção.

A colaboração dos estudantes vai durar apenas 16 dias, o tempo previsto da escola de Verão. Assim, no sábado 24 às 16.00, vai decorrer a entrega simbólica das chaves aos proprietários para marcar o fim da experiência com os estudantes. No entanto, a obra vai ser continuada e deverá estar concluída em Outubro.

