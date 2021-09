O brunch está de volta ao soMos ao domingo

A pensar em quem precisa de uma motivação extra ao domingo, para enfrentar o dia de trabalho que se aproxima, o soMos trouxe de volta o "Brunch à Vista", um menu recheado de todos os clássicos da refeição e ainda algumas surpresas, para o deixar cheio de energia.

Estará apenas disponível ao domingo e inclui mais de quatro dezenas de opções, servidas em modo buffet, entre pratos doces, salgados, quentes e sobremesas, que podem ser apreciados no terraço do restaurante ou na sala interior. Entre os destaques está a estação de showcooking, onde são preparadas receitas como ovos mexidos, omeletes ou, a mais popular, os ovos benedict com molho bearnês.

Já no que diz respeito a pratos frios, pode contar com tábuas de queijos e enchidos, rosbife de vitela com rúcula selvagem e diferentes saladas. Sopa, pizza, mini pregos em bolo do caco e mini hambúrgueres, com queijo cheddar e bacon, são algumas das opções quentes.

Os doces incluem, entre outras especialidades, cheesecake de citrinos com compota de morango, mousse de manga e de chocolate, tarte de amêndoa e shot de panacota de café.

O brunch é servido entre as 12.30 e as 15.00 e tem o custo de 27,50€ por pessoa. Para as crianças entre os 3 e os 10 anos, fica a 10€. As bebidas não estão incluídas nos preços.

