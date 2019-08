O Centro Histórico do Porto é o terceiro mais popular do mundo no Instagram

Que o Porto é lindo já todos sabíamos, mas agora o ranking Top 101 da publicação CEO World Magazine veio confirmar que também é uma das zonas do mundo com mais popularidade no Instagram. De acordo com esta análise, o Centro Histórico do Porto foi identificado em fotografias cerca de 4,5 milhões de vezes durante este ano.

A tabela é liderada pelo Rio de Janeiro, identificado na rede social mais de 23 milhões de vezes. Em segundo lugar ficou Budapeste, na Hungria, com quase 9 milhões de referências. E depois da cidade Invicta surge a capital brasileira; os Monumentos Históricos da Antiga Quioto, no Japão; a cidade Quito, no Equador; e Verona, em Itália.

+ As maiores atracções no Porto

+ 40 coisas que tem de saber sobre o Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.