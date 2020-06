Ó! Cerâmica abre portas esta segunda-feira

A Ó! Galeria, galeria de ilustração fundada em 2009 por Ema Ribeiro, vive dias agridoces. Depois de ter sido forçada a encerrar o seu espaço em Lisboa, como consequência da acentuada queda de vendas durante o confinamento, tira, finalmente, da gaveta um projecto em que vem trabalhando desde o ano passado. A Ó! Cerâmica, novo espaço dedicado a esta forma de arte e cujo investimento pesou, também, na decisão de fechar a galeria em Lisboa devido ao grande investimento nele envolvido, inaugura esta segunda-feira, 1 de Junho.

À semelhança da casa-mãe, a Ó! Cerâmica fica no quarteirão das artes de Miguel Bombarda, numa perpendicular à rua principal (Rua Adolfo Casais Monteiro, 61). O novo espaço desdobra-se em loja, galeria e estúdio criativo e pretende “comercializar e divulgar o trabalho dos inúmeros e talentosos ceramistas nacionais e internacionais”, lê-se em comunicado de imprensa. Tal como acontece na Ó! Galeria, haverá um calendário regular de exposições individuais e colectivas dedicadas à cerâmica.

Além disso, estão previstas residências artísticas, palestras e workshops para iniciantes ou ceramistas com diferentes níveis de experiência. Esta é mais uma forma de resistência da Ó!, que quer “devolver à cultura, neste caso à ilustração e à cerâmica, todo o dinamismo e enorme criatividade que vinham demonstrando”. Por agora, pode visitar a Ó! Cerâmica em horário reduzido, de segunda a sexta das 14.00 às 19.00, e cumprindo as normas de segurança (uso de máscara obrigatório e higienização das mãos). E, já que está no bairro, aproveite e passe pela Ó! Galeria para comprar uma ilustração e ajudar à sua sobrevivência.

