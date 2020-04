Ó! Galeria entrega as chaves (virtuais) aos ilustradores

A Ó! Galeria encerrou temporariamente, mas continua activa no mundo virtual. Para tentar sobreviver a esta fase e para continuar a divulgar a ilustração e os artistas, que também enfrentam um futuro incerto, a galeria abriu-lhes as portas online.

"Takeover" é o nome da nova iniciativa que dá palco aos ilustradores. Individualmente, durante três dias consecutivos, os artistas vão tomar conta de todas as redes sociais da Ó! Galeria com total liberdade. Vão apresentar os seus trabalhos, os bastidores e os locais privados de criação. É uma oportunidade de ouro para mergulhar no seu processo criativo.

As primeiras artistas que aceitaram o desafio foram a portuguesa Catarina Gomes e a norueguesa Skinkeape. Nos próximos dias 3, 4 e 5 de Abril, o "takeover" será feito pela ilustradora Mariana, a Miserável, seguindo-se Ana Bustelo (6, 7 e 8 de Abril) e Helena P. Garcia (10, 11 e 12 de Abril). A iniciativa vai continuar pelo menos até ao final de Maio e, de alguma forma, substituirá as exposições físicas regulares que a Ó! Galeria realizava no Porto e em Lisboa.

Acompanhe tudo através do site, do Facebook e do Instagram.

