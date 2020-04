O novo desafio de Lara Luís para a quarentena

A artista portuense Lara Luís quer pôr toda a gente a desenhar, até mesmo quem acha que não sabe desenhar. Para isso, criou um template com personagens suas, em diferentes tons de pele, onde cada um pode desenhar-se a si próprio.

Através do Instagram, Lara Luís lançou a base para cada um fazer o seu auto-retrato ou criar as suas próprias personagens. Em apenas dois dias, mais de 100 pessoas já aceitaram o desafio. Entre elas, contam-se designers e ilustradores como Andy Calabozo, Özlem Kırtay, Sara Wired, damn! Maria, Mary Peppins, Mariana Vaz, Oh Katie, e até músicos como Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro. Agora, é a sua vez.

"O meu principal intuito era distrair as pessoas e tirar-lhes o pensamento desta situação tão complicada que estamos a viver, nem que fosse por um bocadinho", diz-nos Lara Luís. "Assim como eu me sinto aborrecida em muitas alturas deste isolamento social, utilizei a minha plataforma de Instagram para dar o meu contributo enquanto artista às pessoas que me acompanham, não só com ilustrações/comics mas criando também algo em que elas pudessem participar e divertirem-se ao fazê-lo."

"Muita gente diz não saber desenhar e deu por si a passar um bom bocado a personalizar uma peça de uma autora que conhecem e a ficarem verdadeiramente entusiasmados com o resultado", refere a ilustradora. O facto de "estarem entretidos a fazer algo diferente num mar de dias que parecem todos iguais" também ajuda a explicar esta adesão. "Recebi mesmo muitas mensagens de agradecimento que me deixaram bastante emocionada. Fiquei muito feliz de ter dado um pouco de distracção a estas pessoas nesta altura tão difícil."

Para um artista, este tempo de quarentena e isolamento social já faz parte do processo criativo. O que não significa que seja propriamente fácil. "Ficar em casa fechada dias a fio não é novidade, para mim. Estou habituada a trabalhar sozinha e em casa. Do que sinto mais falta é sem dúvida do abraço dos meus amigos! Mas tenho a sorte de estar com a minha gata que se tem revelado essencial para a minha sanidade mental", confessa Lara Luís. "Em relação ao processo criativo, tem sido difícil afastar-me deste tema e pensar em coisas diferentes para desenhar, pois na verdade é o que tem ocupado os meus pensamentos e os pensamentos da maioria das pessoas... Tenho feito alguns desenhos sobre essa temática, mas em breve espero produzir também outro tipo de conteúdos."

