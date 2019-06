O Cidade Mais está de volta e quer fazê-lo imaginar o futuro

Adriana Calcanhotto vai aos Jardins do Palácio de Cristal conversar sobre imaginação. Miguel Ramos vai ao festival apresentar o primeiro disco em nome próprio.

Qual é o melhor mundo que conseguimos imaginar? Esta é a questão que está na base da sexta edição do festival Cidade Mais, que regressa aos Jardins do Palácio de Cristal de 5 a 7 de Julho. Conte com seis conferências, 13 oficinas, cinco aulas abertas, três conversas, dois showcookings e um concerto, além de um mercado de produtos ecológicos.

Um dos destaques desta edição é a conferência intitulada "Quão livre está a nossa imaginação?", que conta com a presença da cantora Adriana Calcanhotto. Sendo a primeira conferência do evento, vão ser levantadas e debatidas várias questões relativas ao futuro e à sustentabilidade. Dois dias depois, a última conferência, "Da Imaginação à Transição: Aprendizagens", faz a síntese das respostas encontradas por oradores e participantes.

Acima de tudo, este é o festival certo para quem quer aprender. Prova disso é o número de workshops, aulas abertas e showcookings. Como ter um jardim em plena cidade, técnicas de impressão ecológica, compostagem caseira, upcycling de objectos e desenho de mandalas são algumas das coisas que vão ser ensinadas.

Há ainda espaço para a música, com o lançamento do primeiro disco em nome próprio de Miguel Ramos, baixista dos Supernada e de Torto. Outra área que não vai querer perder é o Mercadeco, um mercado que lhe vai dar a conhecer 40 marcas que se dedicam a desenvolver produtos ou serviços amigos do ambiente.

Agora que já tem uma ideia do que vai acontecer, passe os olhos pelo programa completo e marque já o evento na agenda. Ah, a entrada é gratuita.

