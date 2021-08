O clássico Artbeerfest está de volta a Caminha

Depois de duas edições online - devido à pandemia de Covid-19 - o Artbeerfest está de volta a Caminha, até domingo, 15 de Agosto, no Parque 25 de Abril, junto à margem do Rio Coura. O festival de cerveja artesanal vai contar com diferentes sessões e horários e é necessário comprar os bilhetes antecipadamente.

O público vai ter a oportunidade de conhecer cerca de 160 cervejas e 22 cervejeiros, como a Burguesa, o Catraio, a Colossus, a Sovina e a Dois Corvos. Para acompanhar as bebidas pode contar com quatro pontos de alimentação com comida de rua, e também com música, graças a DJ sets de alguns artistas que já fazem parte da história do festival, como é o caso de Rodrigo da Matta. Além disto, a programação também envolve o comércio local por outras localizações na vila.

O evento vai seguir um plano rigoroso de contingência, por isso, existem diversas regras para o acesso e participação. Assim, foram criadas várias sessões de horários, em cada uma podem estar 400 pessoas, "sendo sempre garantida margem para as distâncias de segurança a que já todos estamos habituados", esclarece a organização, em comunicado. Além disto, foi instalada uma esplanada gigante, para que o público consiga apreciar as cervejas sentado, mas em segurança.

Quem quiser participar, deve visitar o site oficial do evento. É lá que podem preencher o formulário pessoal e pré adquirir o bilhete, cujo preço é de 15€/por sessão, e inclui um copo oficial de degustação e ainda 12€ em fichas de consumo.

É obrigatório apresentar, à entrada, o certificado de vacinação ou testes PCR (até 72h antes); o antigénio (até 48h antes); ou auto-teste realizado nas 24h antecedentes e confirmado por técnico especializado.

