O Cookie Sincero: para comer sem papas na língua

O confinamento foi produtivo para as irmãs Marina e Ju Torres, que aproveitaram esta altura para se atirar a projectos que ainda estavam na gaveta. A primeira lançou a página Marinada, com receitas saudáveis. A segunda, além do trabalho em comunicação, decidiu começar a dedicar-se às corridas. Mas, ao sétimo dia de treinos, partiu o pé.

O medo de engordar e a dificuldade em sentir-se "sexy, inteligente e produtiva entre quatro paredes 24 horas por dia" levou a que, entre ambas, houvesse um clique. O resultado? Uniram "este momento de descobertas pessoais e os questionamentos sobre ser mulher com a comida de conforto", contam.

Nasceu assim O Cookie Sincero, uma marca que pretende mostrar "o lado lúdico da sexualidade através do paladar e despertar a coragem de falar do que antes era politicamente incorrecto".



Até chegarem ao resultado final e para que as letras saíssem bem, testaram mais de 20 receitas. As receitas doces levam ovos e manteiga e podem ser de alfarroba ou canela e gengibre. A salgada é totalmente vegan, feita com massa de grão-de-bico, alho, curcuma e orégãos.



Há caixas com 21 bolachas a 10€ (neste caso têm sete frases e pode personalizar duas) ou com 12 bolachas a 6€ (têm quatro frases e pode personalizar uma).

A taxa de entrega varia "de acordo com o pedido", mas no Porto têm um ponto de recolha perto da rotunda da Boavista. O pagamento deve ser feito por MB Way (938 951 822) e o comprovativo do pagamento, dados de envio e especificações das bolachas devem ser enviados para ocookiesincero@gmail.com.

© DR



