O Dia da Criança celebra-se com actividades especiais no World of Wine

No próximo fim-de-semana, 5 e 6 de Junho, pode contar com workshops, sessões de leitura e outras actividades para os mais novos.

Hoje celebra-se o Dia da Criança e existem muitas actividades para o comemorar, mas no World of Wine (WoW) os festejos estão marcados para o próximo fim-de-semana, 5 e 6 de Junho. Entre workshops e sessões de leitura, são muitas as formas de entreter os mais pequenos.

No sábado, pode contar com uma promoção especial, em que na compra de dois bilhetes de adulto, para um dos museus do WoW, a entrada para crianças, até aos 12 anos, é grátis. Três dos museus vão receber actividades especiais, como o Museu da Cortiça, onde será feita a leitura de um livro, junto ao sobreiro.

Já no Museu da Região do Porto vão estar em destaque diferentes contos históricos, e no The Bridge Collection os miúdos podem assistir à actividade Viver o museu: uma peça, um conto. Todos os eventos vão ser repetidos três vezes durante o dia: às 11.00, às 15.00, e às 17.00.

O Museu do Chocolate vai receber Chocolatinhos, um workshop dirigido aos mais novos, que os vai ensinar a fazer cake pops. Os interessados já podem comprar os bilhetes para participar nas sessões, marcadas para os dias 5 e 6, às 15.00. Esta oficina vai tornar-se permanente no museu e passar a estar sempre disponível às sextas-feiras, sábados e domingos.

A animação também acontece ao ar livre, no anfiteatro da praça principal junto à Galeria, com actividades gratuitas. Por exemplo, no sábado – das 10.00 às 12.30 e das 14.00 às 18.00 –, vai ser possível fazer modelagem de balões e pinturas de mãos com brilhantes. Domingo é dedicado às crianças dos 2 aos 10 anos, com uma sessão de histórias musicadas, às 18.00.

