O Dia Mundial do Chocolate celebra-se no World of Wine com uma caça ao bilhete dourado

Bilhete dourado do World of Wine

A 7 de Julho, celebra-se o Dia Mundial do Chocolate, e o World of Wine, que tem um museu temático sobre chocolate, não podia deixar passar a data em branco. Então, decidiram inspirar-se no filme Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, criar cinco bilhetes dourados e escondê-los em embalagens de chocolate. Os visitantes que os encontrarem vão ter direito a uma visita guiada especial.

Entre 3 e 11 de Julho, todos os que visitarem o Museu do Chocolate vão receber um chocolate Vinte Vinte, a marca própria do espaço, cujos produtos são feitos na fábrica, que fica no interior do museu. Apenas cinco pessoas vão ter a sorte de encontrar um dos cobiçados bilhetes dourados e quem o fizer terá direito a uma visita guiada com o mestre de chocolate, Pedro Araújo, "ao interior da fábrica de chocolate, onde poderão conhecer os bastidores, desvendar todos os segredos e, ao mesmo tempo, produzir o seu próprio chocolate", lê-se em comunicado. A experiência ficará completa com provas de chocolate.

“Tudo farei para que os vencedores tenham uma experiência inolvidável. A nossa fábrica não tem Umpa Lumpas, mas é, sem dúvida, um universo mágico”, explica Pedro Araújo, citado em comunicado.

O museu está aberto todos os dias. Durante a semana, as portas abrem-se às 12.00 e fecham às 19.00, já aos fins-de-semana a animação começa mais cedo, às 10.00, e termina às 19.00.

