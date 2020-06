O Diplomata tem novidades na carta e empresta toalhas para piqueniques

Com a chegada do bom tempo e a preferência pelos convívios ao ar livre, fazer piqueniques passou a ser uma opção para muitas famílias e amigos que agora se reencontram depois de um largo período de afastamento social.

A pensar nisso, O Diplomata, que já reabriu as portas, tem toalhas de piquenique para emprestar (há uma caução de 5€ que é devolvida aquando da devolução da toalha) a todos os que quiserem devorar as panquecas mais famosas da cidade no jardim.

Na carta entraram também dois novos menus de brunch (entre eles está o familiar, a 20€, disponível apenas para take-away ou entregas), um bagel de bacon, queijo e ovo (8€) e dois novos tacos: o de chilli e o de frango, ambos a 9€.

