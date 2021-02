O Douro está em flor, mas sem festa – em 2022 festeja a dobrar

Com as temperaturas amenas que se têm feito sentir, as amendoeiras já estão cobertas de flores, pintando e perfumando os vales dos rios Maçãs, Sabor, Tua, Águeda, Côa e Douro. Habitualmente, os sete municípios transmontanos e beirões que integram a Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS) aproveitavam os tons branco e rosa desta paisagem para atrair visitantes com apostas culturais e gastronómicas.

Do cartaz faziam parte concertos, feiras, passeios, desfiles etnográficos, iniciativas culturais, desportivas e degustações gastronómicas que atraíam milhares de pessoas entre os meses de Fevereiro e Março. Este ano, o contexto de pandemia obrigou ao cancelamento das festas nos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Mogadouro, Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa.

© Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta

Já a pensar no próximo ano, os municípios prometem para 2022 um programa festivo de "arromba" dedicado à Flor da Amendoeira, para contribuir para a recuperação económica deste território.

O presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, também presidente da AMDS, avançou à Agência Lusa que em 2022 haverá um esforço redobrado para organizar um conjunto de iniciativas entre Fevereiro e Março. Até lá, será reforçada a aposta nos meios digitais, para dar a conhecer os produtos e as paisagens do Douro Superior.

+ Vila do Conde plantou 60.000 tulipas – e já estão a florir

+ Nove floristas do Porto que entregam flores em casa

+ Parque Natural do Douro Internacional está a preparar-se para visitas