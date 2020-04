Ó Evaristo, tens cá disto? A resposta está nesta plataforma

Evaristo – Tens cá disto? é uma nova plataforma gratuita de apoio ao comércio local, desenvolvida por uma empresa de tecnologia de Vila Nova de Gaia. Funciona como uma montra digital que vai ligar os clientes aos pequenos negócios de uma forma simplificada.

A expressão popularizada por Vasco Santana no filme O Pátio das Cantigas (1942) inspirou agora uma plataforma gratuita com a missão de apoiar o pequeno comércio. O portal foi criado pela empresa Fullscreen e oferece aos comerciantes e clientes uma experiência de utilização simplificada, até mesmo para quem não está habituado a compras online. É uma forma de dar visibilidade a comerciantes que não têm presença digital e que estão a tentar sobreviver aos problemas económicos causados pela Covid-19.

Se é comerciante, já pode inscrever-se. Se é cliente, convide as lojas da sua zona a fazer o registo e depois faça as suas compras. Qualquer estabelecimento com loja física pode registar-se no portal – padarias, restaurantes, mercearias, floristas, lavandarias, etc. Terá apenas que fornecer os seus contactos e criar uma lista de artigos, que poderão ser levantados na loja, entregues em casa ou ambos.

Os clientes podem pesquisar por loja ou por zona e escolher os estabelecimentos que permitam o levantamento ao balcão ou que entreguem em casa. Depois de escolher os artigos, o pedido será pago no acto de entrega ou levantamento. Nunca são solicitados dados bancários nem informações de cartão de crédito, a compra é feita directamente entre o cliente e o negócio.

