Ó! Galeria inaugura uma nova exposição colectiva este fim-de-semana

A Ó! Galeria é o local mais procurado da cidade pelos amantes de ilustração, não só pelo facto de ser uma loja, mas também porque há sempre novas exposições para ver. A mais recente vai ser inaugurada no sábado, 14 de Agosto, chama-se No Man is an Island, é a 21º exposição colectiva do espaço, e pode ser visitada até 9 de Setembro.

O ponto de partida para esta exposição foi o título do poema, escrito por John Donne, No Man is an Island (Nenhum Homem é Uma Ilha Isolada, em português), uma afirmação, que segundo explicam os responsáveis pela galeria em comunicado, "assenta na perfeição" no contexto actual, "um momento histórico em que uma longa e trágica pandemia veio reforçar a ideia de que a importância do colectivo é sempre indispensável nos momentos mais difíceis".

Então, a Ó! Galeria pediu a vários ilustradores para não se isolarem, lançando um desafio para que "convidassem outros tantos e com eles trabalhassem na criação dos trabalhos a apresentar, ou seja, que nas duas ilustrações resultantes dessa colaboração fossem visíveis pontos comuns, seja nos materiais, na mensagem, na comunicação entre ambos, nas inspirações ou até nos estilos".

O resultado é a maior apresentação conjunta já realizada nesta galeria, com arte assinada por 70 ilustradores, nacionais e estrangeiros, entre eles novos talentos e artistas consagrados.

+ Exposições a não perder no Porto