Ó! Galeria junta-se ao Planetário do Porto em exposição colectiva

‘Cosmos: Uma Nova Odisseia Ilustrada’ parte da icónica série televisiva de Carl Sagan e pode ser vista na Ó! Galeria. A versão virtual já está disponível no site do Planetário.

Na incerteza e inquietação do contexto actual, a ideia de tirar os pés da terra em direcção ao espaço parece bastante convidativa. Era isso que faziam (metaforicamente) os espectadores de Cosmos: uma viagem pessoal, série televisiva de Carl Sagan que, nos anos 1980, foi um ponto de viragem na comunicação e divulgação de ciência. O programa teve seguimento em 2014 com Neil deGrasse Tyson, responsável pela apresentação da segunda e terceiras temporadas, Cosmos: uma odisseia no espaço e Cosmos: mundos possíveis.

A partir da emblemática série televisiva, a Ó! Galeria convidou 13 ilustradores a assistir a um episódio atribuído e a imaginar uma narrativa gráfica com base nele. O resultado pode ser visto em Cosmos: Uma Nova Odisseia Ilustrada, exposição que está patente presencialmente entre 27 de Novembro e 9 de Dezembro na Ó! e que já pode ser visitada virtualmente no site do Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, parceiro da Ó! nesta iniciativa.

A exposição conta com trabalhos de Joana Estrela, André Caetano, Paulo Patrício, Fátima Bravo, Miss Lazy Fat Cat, Alexandre Fuentefria, Sérgio Marques, Kev Odyssey, Mariana Malhão, Mantraste, Biacosta, Bárbara R. e Ivo Hoogveld.

© DR Ilustração de Ivo Hoogveld

