O Homem que Comia Tudo vem ao Porto ensinar a escrever sobre gastronomia

É verdade. Depois de uma edição em Lisboa, Ricardo Dias Felner, jornalista, crítico gastronómico e ex-director da Time Out, estará no Porto entre 24 de Setembro e 10 de Outubro para orientar um curso de escrita e cultura gastronómica em horário pós-laboral.

No total, "serão 35 horas de formação e 11 momentos de comer e beber desenhados à medida dos conteúdos do curso", lê-se em comunicado da empresa de experiências gastronómicas Massa Mãe, parceira neste programa.

O Manna Porto transformar-se-á numa redacção, onde os alunos irão aprender "como publicar um livro de cozinha, como escrever sobre comida para redes sociais, como fazer uma crítica de restaurante" e entrevistar personalidades como Rui Paula, com duas estrelas na Casa de Chá da Boa Nova, e Jay Rayner, do The Guardian.



Mas as saídas de campo estarão também garantidas: um jantar de fine dining ao leme do chef Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, um piquenique preparado pela chef Aurora Goy, do Apego, uma aula de fotografia de comida orientada por Tiago Lessa e uma visita à fábrica das Conservas Pinhais são algumas das programadas.

No final, além do título de foodies profissionais, a formação garantirá a publicação dos melhores textos no blogue O Homem que Comia Tudo. O curso está limitado a 12 participantes e as inscrições e pedidos de informações devem ser feitos aqui.

