O maior arquivo sonoro do Porto já pode ser consultado online

A Fonoteca Municipal do Porto já abriu as portas em Campanhã. Tem também um novo site onde pode consultar um acervo com mais de 35 mil discos de vinil.

A Fonoteca Municipal do Porto foi inaugurada neste sábado, 26 de Setembro, num antigo armazém próximo da Estação de Campanhã. Com um acervo de cerca de 35 mil discos de vinil, vai funcionar como arquivo sonoro da cidade e como espaço público de apreciação musical.

Tudo isto já pode ser consultado online. O novo site da Fonoteca permite pesquisar por artista, data (dos anos 1950 à actualidade), formato (vinil de 7'', 10'' ou 12'') ou estilo – como o rock, fado, jazz, pop, rock progressivo, pós-punk ou poesia.

Pretende-se que este acervo, na sua grande maioria proveniente de colecções doadas à Câmara do Porto pela Rádio Difusão Portuguesa e pela Rádio Renascença, seja utilizado não só por melómanos, mas por todos os públicos. No site da Fonoteca pode também ouvir podcasts, ler artigos e mostras visuais sobre artistas, temas e géneros, entre outros.

Durante esta altura, e até novas indicações da Direcção-Geral de Saúde, será necessário efectuar uma marcação prévia para visitar e consultar o arquivo presencialmente, em sessões com a duração máxima de uma hora e com a lotação de uma pessoa em cada sessão. Todas as visitas serão acompanhadas por um arquivista.

As marcações devem ser efectuadas através do email fonoteca@cm-porto.pt ou do número 221 146 789. A Fonoteca está aberta no armazém 12 do número 122 da Rua de Pinto Bessa de terça-feira a sábado, entre as 14.00 e as 19.00.

